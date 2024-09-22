Полицейские выявили нелегальных мигрантов на стройплощадках Казани

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, оперативно розыскной части государственной защиты и собственной безопасности МВД по Республике Татарстан, а также полицейские УМВД России по г.
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