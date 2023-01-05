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Джейлен Брансон обновил личный рекорд – 38 очков против «Сперс»

Джейлен Брансон обновил личный рекорд – 38 очков против «Сперс»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон провел самый результативный матч в регулярном чемпионате за карьеру и помог команде обыграть «Сан-Антонио» (117:114).

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