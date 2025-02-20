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Царьград

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Такого раньше не было: Три важных изменения для водителей в России с 1 марта

Такого раньше не было: Три важных изменения для водителей в России с 1 марта

С 1 марта в лучшую сторону изменится жизнь автовладельцев в России. Начнут действовать изменения, которых ранее не было.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Акцизы когда уберут на нефтянку внутри страны
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