AP: США видят признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС по заложникам

Представителям Соединенных Штатов на переговорах между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС удалось добиться прогресса в переговорах о соглашении по остановке боевых действий в секторе Газа и освобождению заложников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии