США потеряли у берегов Йемена палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet.АУГ авианосца "Гари Трумэн" во время маневрирования для нанесения ударов по территории Йемена подверглась атаке дронов хуситов, что вынудило авианосец резко маневрировать.
"Гари Трумэн" несет потери
Комментарии
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Регина Толстоброва
Надо дать им оружие.
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16 час.
ВЖ
Валерий Жидков
Хотелось бы, чтобы у товарищей хуситов вдруг появились ракеты калибр, циркон. Еба..., ну вы понимаете, так уж наверняка, со 100% гарантией.
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11 час.
карюкалов вячеслав
Это точно.
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7 час.
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