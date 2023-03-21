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Протестующие против пенсионной реформы во Франции выдвинули лозунг «Макрон, это война»

Протестующие против пенсионной реформы во Франции выдвинули лозунг «Макрон, это война»

Ситуация во Франции продолжает оставаться напряженной. Десятки тысяч французов вышли на улицы, протестуя против навязанной правительством страны пенсионной реформы.

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