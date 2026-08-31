Стала известна средняя зарплата учителя в России

Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе составила около 45,5 тысячи рублей. Это более чем вдвое меньше среднего предложения по всем вакансиям, которое составляет около 102,5 тысячи рублей.
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