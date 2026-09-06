Три человека погибли за сутки из-за ударов ВСУ по Белгородской области

Три человека погибли за минувшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области.
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