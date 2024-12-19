У астраханцев вырос интерес к российским сериалам в 2024 году

Цифровая экосистема МТС изучила кинопредпочтения жителей Астраханской области в 2024 году. Согласно исследованию онлайн-кинотеатра KION, у астраханцев заметно вырос спрос на просмотр кино и сериалов как на больших экранах, так и со смартфонов.