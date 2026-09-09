Осипов: молодежь Забайкалья не знает о мерах поддержки семей

На форуме «Моя земля – моя семья» губернатор Забайкальского края Александр Осипов выяснил, что молодёжь недостаточно осведомлена о действующих мерах поддержки семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Я тебя породил, ...
- АС Ищите… Китай. Пят...
- A К моменту войны с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым