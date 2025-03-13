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Масштабная премьера "Белоснежки" отменена на фоне ряда скандалов

Масштабная премьера "Белоснежки" отменена на фоне ряда скандалов

Голливудская премьера фильма "Белоснежка" пройдёт без традиционной красной ковровой дорожки и прессы — Disney ограничится закрытой презентацией с участием исполнительниц главных ролей Рэйчел Зеглер и Галь Гадот, сообщает Variety.

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