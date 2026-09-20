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Царьград

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Мособлизбирком: за два дня голосования нарушений не выявлено

Мособлизбирком: за два дня голосования нарушений не выявлено

В Московской области подвели промежуточные итоги после первых двух дней трёхдневного голосования. Как заявил на брифинге секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, существенных нарушений за этот период выявлено не было.

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