Мособлизбирком: за два дня голосования нарушений не выявлено

В Московской области подвели промежуточные итоги после первых двух дней трёхдневного голосования. Как заявил на брифинге секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, существенных нарушений за этот период выявлено не было.
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