Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Финляндия готовит новые ограничения для мигрантов на границе с Россией

Финляндия готовит новые ограничения для мигрантов на границе с Россией

Власти Финляндии рассматривают возможность ограничения приема заявок на предоставление убежища от приезжающих в аэропорту Хельсинки, если Россия будет продолжать пропускать через границу беженцев без документов.

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