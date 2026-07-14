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Царьград

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Зумеры против ИИ: почему молодежь США массово уходит в рабочие профессии

Зумеры против ИИ: почему молодежь США массово уходит в рабочие профессии

Новое поколение американцев выбирает неожиданный способ борьбы с искусственным интеллектом.Опасаясь, что нейросети отнимут у них работу в офисе, зумеры (молодежь 1997–2012 годов рождения) массово отказываются от колледжей и идут учиться на сантехников, сварщиков и электриков.

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