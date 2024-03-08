Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Когда актёр - Гражданин

Когда актёр - Гражданин

Актёр Сергей Селин выполняет свою работу. Казалось бы, что проще для профессионала, просто прочитай на камеру текст с выражением, донеси слова сценариста до сердца зрителя.

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Комментарии
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Valentina hohlova
замечательный актёр. настоящий мужчина и гражданин своей страны. спасибо, Сергей.
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9 час.
Valentina hohlova
замечательный актёр. настоящий мужчина и гражданин своей страны. спасибо, Сергей. 34 сек.
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9 час.
наталья иваненко
Шикарная постановка
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6 час.

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