Актёр Сергей Селин выполняет свою работу. Казалось бы, что проще для профессионала, просто прочитай на камеру текст с выражением, донеси слова сценариста до сердца зрителя.
Когда актёр - Гражданин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valentina hohlova
замечательный актёр. настоящий мужчина и гражданин своей страны. спасибо, Сергей.
Ответить
9 час.
Valentina hohlova
замечательный актёр. настоящий мужчина и гражданин своей страны. спасибо, Сергей. 34 сек.
Ответить
9 час.
наталья иваненко
Шикарная постановка
Ответить
6 час.
Свежие комментарии