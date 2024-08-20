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Закон и Порядок

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Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично

Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично

Здравствуйте! Кем же они себя возомнили? Гласом народа? Элитой? Высшим сортом? Они действительно считают, что в праве унижать и оскорблять простой народ, которому, по идее, должны служить? Или это банальное хамство, которое иногда проскакивает от чувства собственной важности.

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