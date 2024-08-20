Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично

Здравствуйте! Кем же они себя возомнили? Гласом народа? Элитой? Высшим сортом? Они действительно считают, что в праве унижать и оскорблять простой народ, которому, по идее, должны служить? Или это банальное хамство, которое иногда проскакивает от чувства собственной важности.