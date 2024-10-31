Ротенберг высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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