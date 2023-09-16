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Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области приняли участие в акции «Внимание - дети!»

Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области приняли участие в акции «Внимание - дети!»

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, восстановления у подростков навыков безопасного поведения на дорогах на территории Новоорского района прошло профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».

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