12 абсурдных, но правдивых фактов о чукчах, которые вас удивят

Вы когда-нибудь задумывались, как живут жители Чукотки? Какая у них культура, обычаи, что они любят и как контактируют с окружающим миром? Оказывается, эти люди сильно отличаются от нас, и то, что для них кажется нормой, у нас вызвало бы шок и недопонимание! Не верите? Тогда смотрите 12 правдивых фактов о чукчах и их жизни.