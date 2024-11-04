Философ рассказал, как ивановцы воспринимают День народного единства

4 ноября по всей России отмечает государственный праздник – День народного единства. О единстве жителей нашего региона корреспондент «Ивановских новостей» побеседовал с доцентом кафедры философии Ивановского химико-технологического университета, кандидатом психологических наук Марком Клейманом.
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