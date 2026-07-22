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Газета.ру

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Аналитик Баранец: с приходом Драпатого наступление ВС РФ не остановится

Аналитик Баранец: с приходом Драпатого наступление ВС РФ не остановится

С приходом нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого для России вряд ли что-то изменится, поскольку экс-главком Александр Сырский оставил новому руководству украинской армии слишком тяжелое "наследие".

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