Аналитик Баранец: с приходом Драпатого наступление ВС РФ не остановится

С приходом нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого для России вряд ли что-то изменится, поскольку экс-главком Александр Сырский оставил новому руководству украинской армии слишком тяжелое "наследие".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии