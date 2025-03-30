Как встречали «поезд дружбы» в Русскую весну, рассказала «Девушка из Крыма»Известный крымский волонтёр Эмма Беляева вспоминает, как на железнодорожном вокзале Симферополя встречала «поезд дружбы» из Киева, обещанный украинскими националистами для силового подавления полуострова в 2014 году.