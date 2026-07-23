Глава ведомства запросил доклад по информации о нарушении прав жителей Томской области

В социальных медиа сообщалось, что многоквартирный дом в Томске находится в ненадлежащем состоянии: подвальные помещения затоплены, что приводит к образованию сырости и плесени, места общего пользования длительное время не ремонтируются.
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