Марочко: армия РФ вклинилась до 1,5 км вглубь обороны ВСУ на Сумщине

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Подразделения российской армии за неделю на ряде участков вклинились до 1,5 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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