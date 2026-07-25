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Царьград

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В Индии внук бросился за бабушкой в камеру кремации и попал на видео

В Индии внук бросился за бабушкой в камеру кремации и попал на видео

Очевидцы и сотрудники крематория чудом смогли спасти мужчину.В Индии мужчина так сильно переживал смерть своей бабушки, что бросился вслед за ней в камеру для кремации, когда туда поместили тело женщины.

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