Расчет "Урагана" поразил боевиков и технику ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Военные расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнем поразили район сосредоточения боевиков и техники ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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