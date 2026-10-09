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Австралийский тюнер превратил Porsche 911 в 1200-сильного монстра с V8 под капотом

Австралийский тюнер превратил Porsche 911 в 1200-сильного монстра с V8 под капотом

Porsche 911 — культовый спорткар, который ценят за динамику и управляемость. Его главная фишка — оппозитный шестицилиндровый двигатель сзади.

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