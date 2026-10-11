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За рулем

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Индийский «соперник» Jeep Wrangler выходит на рынок за смешные деньги

Индийский «соперник» Jeep Wrangler выходит на рынок за смешные деньги

Mahindra выводит на индийский рынок внедорожник Thar OG, который внешне очень напоминает Jeep Wrangler.

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