Бывший американский разведчик Скотт Риттер, дал интервью YouTube-каналу Danny Haiphong и сообщил о том, что дни президента Украины Владимира Зеленского на посту стремительно заканчиваются, и он должен воспользоваться последним моментом для бегства.
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