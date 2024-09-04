Постпред Крыма при лидере Российской Федерации Георгий Мурадов проинформировал о том, что в державах Европы всё больше осознают необходимость наращивания взаимодействия с Москвой и важности уважения её желания защищать себя.
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