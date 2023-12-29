В Хабаровске сотрудники отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО организовали праздник для юных пациентов онко-гематологического отделения

В преддверии самого семейного и доброго праздника, сотрудники отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки встретились с детьми, проходящими лечение в онко-гематологическом отделении Детской краевой клинической больницы имени Пиотровича в городе Хабаровске.