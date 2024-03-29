Microsoft позволила ограничить объем потребляемой оперативной памяти для браузера Edge

Microsoft приготовила новую функцию для своего браузера. Если вы недовольны тем, сколько оперативной памяти потребляет Microsoft Edge, то следующая информация для вас: компания тестирует встроенный ограничитель использования оперативной памяти.
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