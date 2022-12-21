Зеленский находится по пути в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники. "Украинский президент покидает свою страну и, согласно двум источникам, уже находится на пути сюда [в Вашингтон]", — заявила телеведущая канала.