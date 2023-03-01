Легков о нейтральном статусе: «Спортсмены уже устали бегать без флага, гимна – я их понимаю. Если хотят, чтобы мы приезжали, то надо ехать под своим флагом»

Александр Легков считает, что на международные турниры нужно возвращаться под своим флагом. – Большунов напирает на то, что чемпионат мира здесь (на «Чемпионских высотах»), и не кажется ли, что здесь есть некий перебор? Понятно, мы должны хвалить свои турниры, но ведь и не забывать, что нам надо туда возвращаться.