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Легков о нейтральном статусе: «Спортсмены уже устали бегать без флага, гимна – я их понимаю. Если хотят, чтобы мы приезжали, то надо ехать под своим флагом»

Александр Легков считает, что на международные турниры нужно возвращаться под своим флагом. – Большунов напирает на то, что чемпионат мира здесь (на «Чемпионских высотах»), и не кажется ли, что здесь есть некий перебор? Понятно, мы должны хвалить свои турниры, но ведь и не забывать, что нам надо туда возвращаться.

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