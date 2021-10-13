Чжунго цзюньван (Китай): с дебютом этого ЗРК Россия претворяет в жизнь новый тип «космического щита»

20 июля Минобороны России анонсировало видео, на котором зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» использует противоракету нового типа для поражения воздушных целей.
Популярные статьи
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа из-за задранных Россией цен
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии