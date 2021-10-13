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Чжунго цзюньван (Китай): с дебютом этого ЗРК Россия претворяет в жизнь новый тип «космического щита»

Чжунго цзюньван (Китай): с дебютом этого ЗРК Россия претворяет в жизнь новый тип «космического щита»

20 июля Минобороны России анонсировало видео, на котором зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» использует противоракету нового типа для поражения воздушных целей.

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