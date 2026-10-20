Международная группа физиков под руководством Улли Айхмана из Института Макса Борна (Берлин) впервые реализовала управление фазой в эксперименте по стимулированному рамановскому возбуждению в диапазоне экстремального ультрафиолета (ЭУФ, или XUV).
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