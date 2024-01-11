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Самый богатый экс-депутат Ростовской области стал владельцем старого автовокзала

Самый богатый экс-депутат Ростовской области стал владельцем старого автовокзала

Он стал новым собственником в конце 2023 года.Стало известно, кто купил "Ростдонавтовокзал". Новым владельцем стал бывший депутат Законодательного собрания и владелец строительной компании Евгений Дегтярёв.

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