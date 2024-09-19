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«Ведомости»: Цены на одежду могут вырасти на 22% до конца года

«Ведомости»: Цены на одежду могут вырасти на 22% до конца года

В индустрии моды возможно повышение цен на одежду почти на четверть. Об этом сообщают «Ведомости». Представитель Fashion Factory School, онлайн-школы по модному бизнесу, сообщил, что цены на одежду российских брендов могут вырасти на 22% от текущих значений до конца 2024 года, основываясь на проведенном исследовании, как указано в статье газеты.

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