«Ведомости»: Цены на одежду могут вырасти на 22% до конца года

В индустрии моды возможно повышение цен на одежду почти на четверть. Об этом сообщают «Ведомости». Представитель Fashion Factory School, онлайн-школы по модному бизнесу, сообщил, что цены на одежду российских брендов могут вырасти на 22% от текущих значений до конца 2024 года, основываясь на проведенном исследовании, как указано в статье газеты.