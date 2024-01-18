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А ларчик просто открывался

А ларчик просто открывался

Предательство Бориса Гребенщикова* имеет вескую причину Некогда певец, а ныне скорее политический "обозреватель" на окладе Борис Гребенщиков* покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за другими идейными предателями.

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