JСРР: привередливость в еде частично обусловлена генетически

Ученые из Королевского колледжа Лондона и Университета Лидса обнаружили, что привередливость в еде в основном зависит от генов и выступает стабильной чертой характера, сохраняющейся от младенчества до ранней юности.
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