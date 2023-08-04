Закон и Порядок

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Суд признал право военкоматов мобилизовать россиян с бронью от призыва

Суд признал право военкоматов мобилизовать россиян с бронью от призыва

Министру обороны Шойгу показали трофейную БМП CV90 шведского производства Суд ХМАО признал право военкоматов мобилизовать россиян с бронью от призыва.

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