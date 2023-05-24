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Глава Флориды Рон Десантис выдвинул кандидатуру на выборы президента США

Глава Флориды Рон Десантис выдвинул кандидатуру на выборы президента США

Комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов Америки отправил заявку в американский избирком.

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