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«Это бесило Терэнса Мэнна». Пи Джей Вашингтон выразительно посмотрел на скамейку «Клипперс»

Форвард «Далласа» сделал это в паузе победного третьего матча серии (101:90, 2-1). «Терэнса Мэнна взбесило, что я посмотрел на их скамейку, так что я решил сделать это снова», – объяснил свои действия игрок «Мэверикс».

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