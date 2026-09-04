В Сбербанке развеяли миф о краже денег из‑за слова "да"

Банковская верификация включает несколько уровней защиты Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума заявил, что распространенный миф о том, будто сказанное мошеннику слово "да" может привести к краже денег со счета, не соответствует действительности.
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