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Ссупермодель Наталья Водянова в 44 года родила шестого ребенка

Ссупермодель Наталья Водянова в 44 года родила шестого ребенка

Российская супермодель Наталья Водянова родила девочку во Франции и стала матерью в шестой раз. Об этом в телеграм-канале «Кейт Бланш» сообщила подруга манекенщицы Екатерина Мцитуридзе.

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