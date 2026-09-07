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Гасилин о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Если такой пенальти поставили против «Зенита», то за идентичный момент нужно было ставить и в ворота армейцев»

Бывший форвард «Зенита», руководитель «Банки» Алексей Гасилин считает, что судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче против «Зенита» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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