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Закон, порядок, государство

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Начальник почтового отделения стала фигуранткой уголовного дела по факту хищения около 2 млн рублей

Сотрудниками регионального УФСБ России совместно с коллегами из  прокуратуры Нижнедевицкого района выявлено хищение  денежных средств 24-летней местной жительницей на общую сумму, превысившую 1 млн 900 тысяч  рублей.

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