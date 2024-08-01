Теперь понятно с чего (кого?) начал министр Белоусов. И кому это не очень нравится!

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Ему Бы надо возглавить общероссийское министерство или федерал агенство по коррупции и откатам в сфере всей власти РФ с одобрения Путина Единственное, чтобы не смешить весь мир, название этой новой службы можно одеть в другие слова
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14 час.
Александр Денисов
Судя по тому, как извивается в потугах автор статьи, дела медицинские его волнуют не на шутку, видимо из &quot;шприца&quot; кормится...вкусно...
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Елена
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