В Саратовском селе Лох снова украли табличку с названием населенного пункта

Жители села Лох в Новобурасском районе Саратовской области 9 мая в социальной сети ВКонтакте сообщили, что у них в очередной раз украли металлическую табличку с названием села, которая была установлена у дороги на въезде в населенный пункт .
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