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The Hill: спикер Джонсон узнал об «угрозе нацбезопасности» США еще в январе

The Hill: спикер Джонсон узнал об «угрозе нацбезопасности» США еще в январе

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон узнал о новой «угрозе национальной безопасности» США, якобы связанной с возможным размещением Россией противоспутникового оружия в космосе, еще в январе, пишет The Hill.

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