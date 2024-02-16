The Hill: спикер Джонсон узнал об «угрозе нацбезопасности» США еще в январе

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон узнал о новой «угрозе национальной безопасности» США, якобы связанной с возможным размещением Россией противоспутникового оружия в космосе, еще в январе, пишет The Hill.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии